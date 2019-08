Inter devastante, 4-0 al Lecce! Gol d'autore e primo sigillo di Lukaku!

Grande partenza dell'Inter di Antonio Conte in campionato. A 'San Siro', i nerazzurri superano nettamente 4-0 il Lecce e conquistano i primi tre punti della stagione.

Una partita che l'Inter ha dominato dopo la rete del vantaggio, arrivata al 21° con un bellissimo destro a giro sul secondo palo di Brozovic. Al 24°, il raddoppio nerazzurro con la prima rete con la maglia dell'Inter per Sensi: scartati due avversari, il destro dal limite dell'area è perfetto.

Nella ripresa, arriva la terza rete dell'Inter con il primo sigillo di Lukaku. Al 60°, l'attaccante belga è rapido a ribadire in rete una corta respinta del portiere avversario su conclusione da fuori area di Lautaro. Il piatto destro di Lukaku non lascia scampo, l'attaccante nerazzurro festeggia facendo l'inchino ai tifosi.

All'84°, un altro bellissimo gol dell'Inter. Il tiro di Candreva dai 30 metri si insacca quasi sotto l'incrocio dei pali. Lecce che finisce il match in dieci uomini per l'espulsione di Farias al 77°. Una vittoria netta, una bella Inter alla prima uscita ufficiale. Prima vittoria per Conte in nerazzurro. Il prossimo impegno in campionato sarà a Cagliari, uscito sconfitto dal match giocato in casa contro il Brescia 0-1.