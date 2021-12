Inter, designazioni arbitrali: match col Torino a Guida

Inter, di seguito le designazioni arbitrali per la diciannovesima giornata di Serie A, con la gara col Torino affidata a Guida e Dionisi per Juventus-Cagliari:



Udinese – Salernitana: Camplone

Giallatini – Longo

IV: Santoro

VAR: Chiffi

AVAR: Liberti



Genoa – Atalanta: Valeri

Preti – Tegoni

IV: Sozza

VAR: Mariani

AVAR: Meli



Juventus – Cagliari: Dionisi

Rossi C. – Scarpa

IV: Colombo

VAR: Orsato

AVAR: Carbone



Sassuolo – Bologna: Fabbri

Macaddino – Sechi

IV: Gariglio

VAR: Irrati

AVAR: Cecconi



Venezia – Lazio: Maresca

Bresmes – Valeriani

IV: Baroni

VAR: Di Paolo

AVAR: Costanzo



Hellas Verona – Fiorentina: Doveri

Di Iorio – Lanotte

IV: Miele G.

VAR: Abisso

AVAR: Vivenzi



Inter – Torino: Guida

Baccini – Saccenti

IV: Zufferli

VAR: Banti

AVAR: Peretti



Roma – Sampdoria: Giacomelli

Di Gioia – Raspollini

IV: Maggioni

VAR: Massa

AVAR: Lo Cicero



Empoli – Milan: Di Bello

Pagliardini – Affatato

IV: Marini

VAR: Mazzoleni

AVAR: Galetto



Napoli – Spezia: Massimi

Bottegoni – Lombardo

IV: Marchetti

VAR: Pairetto

AVAR: Ranghetti