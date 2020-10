Inter, derby a rischio? Marotta non si sbilancia: "Non parliamo"

La piaga del Coronavirus ha colpito anche l'Inter, che nell'ultima settimana ha dovuto fare i conti con le positività di ben sei giocatori (Skriniar, Bastoni, Young, Gagliardini, Nainggolan e Radu).

In questa situazione, è innegabile la preoccupazione dei più in vista del derby di sabato prossimo, soprattutto dopo il caso Juventus-Napoli dell'ultima giornata di campionato. Secondo il presidente del Milan, Paolo Scaroni, il match tra le due compagini meneghine non sarebbe assolutamente a rischio, ma sembra non essere della stessa idea Beppe Marotta.

L'ad nerazzurro, intercettato fuori dagli uffici della Lega Serie A, ha glissato l'argomento con un: "Non parliamo". Poche parole, ma che dimostrano come al momento non ci sia nulla di certo in vista della ripresa del campionato.