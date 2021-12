Inter, dentro Populous: tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo stadio

Inter, nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità: sarà la Cattedrale progettata da Populous la nuova casa di Milan e Inter. I lavori dovrebbero partire già dal 2023 e la speranza è che il nuovo impianto possa essere pronto a partire dalla stagione 2027 (potete leggere qui il comunicato).

La Cattedrale sorgerà nei pressi del vecchio Meazza, dove attualmente ci sono i parcheggi, sarà uno stadio moderno, ecosostenibile e tecnologico. Design inspirato al Duomo e alla Galleria Vittorio Emanuele II, due simboli della città di Milano. Sarà disposto su due anelli, mentre la capienza sarà tra i 60 e i 65 mila spettatori, molto meno rispetto agli 80 mila dell’attuale San Siro. Di questi, circa 12 mila saranno posti executive in modo da aumentare i guadagni dei due club. Cambierà anche l’assegnazione dei posti dei tifosi ospiti, ai quali dovrebbero essere riservati due settori in funzione della squadra che gioca in casa. Ci sono poi le installazioni tecnologiche: durante le partite dell’Inter, un serpente di luce blu avvolgerà le spire intorno alla struttura, mentre durante le partite del Milan, le colonne saranno avvolte da riflessi fiammeggianti.

Una galleria in vetro circonderà lo stadio e al suo interno saranno presenti bar, ristoranti e negozi. I parcheggi saranno totalmente interrati e l’area circostante sarà totalmente pedonale e riqualificata. Il progetto prevede una creazione di un vero e proprio distretto dello sport e tempo libero nei dintorni dello Stadio con un nuovo parco pubblico di circa 50mila metri quadri. Il progetto completo dovrebbe essere presentato nel 2022