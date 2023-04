Inter, decisione improvvisa, la storia si chiude subito

di Redazione, pubblicato il: 29/04/2023

(Inter) Molti si chiedevano cosa stesse aspettando la società. Il main sponsor Digitalbits non ha pagato parte di quanto dovuto per il 2022 e niente per il 2023. Il marchio era già stato eliminato da tutte le forme pubblicitarie minori ma restava sulla maglia della prima squadra.

La Gazzetta dello Sport riporta la notizia della decisione che chiude la vicenda.

“Dopo un’intera stagione nella quale il club di viale della Liberazione non ha ricevuto neppure una delle tre rate da 8 milioni ciascuna (più il bonus per la vittoria della Coppa Italia dello scorso anno: totale circa 25,5 milioni), il club avrebbe deciso di rimuovere il marchio dalla maglia anche in considerazione della visibilità globale delle prossime partite che la formazione di Inzaghi disputerà: dall’euro-derby in semifinale di Champions alla finale di Coppa Italia.”

Nella giornata di ieri anche la Roma aveva annunciato di procedere fin da questo turno di campionato a rimuovere il nome dello stesso sponsor dalle maglie. I giallorossi giocheranno con la sigla della città SPQR stampata sul petto.