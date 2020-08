Inter, De Vrij:”Stagione positiva e stasera potrebbe andare ancora meglio”

L’Inter questa sera affronterà lo Shakhtar Donetsk in semifinale di Europa League. A poche ore dal match decisivo, il difensore nerazzurro Stefan De Vrij ha rilasciato un’intervista ai microfoni del quotidiano olandese De Telegraaf, in cui ha fatto un bilancio della sua seconda stagione con la maglia dell’Inter.

L’olandese ha disputato un’annata straordinaria in cui è diventato, senza ombra di dubbio, il leader della nuova difesa a tre utilizzata da Antonio Conte. L’ex Lazio, infatti, è stato anche premiato dalla Lega come miglior difensore della Serie A. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni:

“Sono ragionevolmente soddisfatto della mia stagione, in cui mi sono esibito in modo molto coerente. E potrebbe andare ancora meglio stasera contro lo Shakhtar Donetsk. Nazionale? Ho un ottimo rapporto con Ronald Koeman. Nell'ultimo periodo abbiamo avuto diversi contatti telefonici. E anche se negli ultimi anni ho giocato meno, mi sento come un elemento importante nella squadra. Farò tutto il possibile per essere presente agli Europei il prossimo anno".