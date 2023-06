Inter, de Vrij verso l’Arabia? Pastorello dice tutto sul futuro dell’olandese

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/06/2023

Inter, Pastorello parla del futuro di de Vrij. In queste ore, tante voci di mercato in uscita stanno rimbalzando. Tante big europee e non si stanno interessando con insistenza ai gioielli nerazzurri, soprattutto dopo il cammino europeo fatto nella scorsa stagione.

Tra i nomi a sorpresa richiesti, c’è anche quello di Stefan de Vrij. Per il difensore olandese, da tempo si parla di una trattativa ben avviata per il rinnovo di contratto. Ma è di ieri la voce venuta fuori dalla Francia, di un interesse e di un’offerta avanzata dall’Arabia Saudita. Proprio di questo e del futuro del ragazzo, ha parlato l’agente Federico Pastorello intervistato a margine del Golden Boy.

Ecco le parole di Pastorello: “Stiamo definendo tutte le cose, ci siamo etti quello che c’era da dire: dobbiamo aspettare e trovare le ultime quadrature. Sono ottimista del fatto che De Vrij resti all’Inter. Offerta dall’Arabia? Confermo che ci è stata fatta una proposta estremamente interessante, ma lui non si sente a 31 anni di fare una scelta di questo tipo. Ha ancora molto da dare, è legatissimo all’Inter e ai tifosi: ha scelto di rimanere, c’erano anche altre offerte, ma ha deciso così perché si sente di dare molto al calcio europeo di alto livello”.