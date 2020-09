Inter, De Vrij:”Un peccato aver perso l’Europa League, resta la delusione"

Il difensore nerazzurro Stefan De Vrij, attualmente in ritiro con la nazionale olandese in vista dei prossimi impegni, ha rilasciato un’intervista all’emittente televisiva NOS in cui ha parlato dell’addio di Koeman e della finale di Europa League persa con l’Inter lo scorso 21 agosto:

“Europa League? Ora sono tornato a parlare a Luuk De Jong (ride ndr). Adesso siamo di nuovo compagni di squadra, è così che va. Ma è un peccato non essere riusciti a vincere quella partita. Resta sempre la delusione. È stata una stagione lunga e particolare. Abbiamo giocato tutta l'estate e abbiamo potuto riposare solo per una settimana, è stato abbastanza impegnativo".

“L’addio di Koeman? È un peccato per tutta la squadra che se ne sia andato, avevamo intrapreso un buon percorso con lui. Ora gli auguriamo il meglio nel club dei suoi sogni. La vita continua per noi, vogliamo continuare sulla stessa strada".