Inter, De Vrij parla di "prestazione inspiegabile" dei nerazzurri

Un Inter sottotono e confusa è caduta in casa contro il Sassuolo di Dionisi.

I nerazzurri potevano tornare in testa alla classifica sfruttando il passo falso del Milan a Salerno, ma sono incappati in una sconfitta tanto pesante quanto inaspettata, nonostante i neroverdi abbiamo più volte dimostrato la loro grande forza contro le big del campionato.

Ai microfoni di Dazn, il difensore centrale dei nerazzurri, Stefan De Vrij, ha cercato di spiegare cosa non è andato in quest'amara serata del Meazza.

Come riportato da Tuttomercatoweb, il giocatore nerazzurro ha detto: "Nel primo tempo abbiamo fatto malissimo, approccio sbagliato. Abbiamo subìto troppo le loro ripartenze. Molto male. È Inspiegabile. Non si può approcciare la partita così con subito quattro occasioni loro su nostri errori. C'è da analizzare e imparare affinché non succeda più". Parole dure, che vanno nella stessa direzione di quelle di Simone Inzaghi e che non lasciano spazio a nessun dubbio su quale sia stato il peccato originale dell'Inter di questa sera.

De Vrij ha anche cercato di tracciare una strada per evitare le distanze larghe nelle quali il Sassuolo ha più volte fatto male ai nerazzurri in ripartenza. La parola d'ordine individuata dal giocatore è "Equilibrio", soprattutto quando si attacca. "Dobbiamo attaccare con ordine. Attaccare è giusto però penso che anche nella parte di possesso abbiamo sbagliato molto. Li abbiamo fatti ripartire con troppi palloni persi".

In conclusione De Vrij, che nelle ultime settimane è stato messo da molti sul banco degli imputati per alcune prestazioni sottotono, ha posto il mirino sul prossimo match dei nerazzurri: "Sarà importantissimo rialzarci subito vincendo a Genova. Queste gare sono andate. Bisogna analizzarle e imparare".