Inter, De Vrij: “Io miglior difensore? Conferma il livello che ho raggiunto”

Stefan De Vrij è senza dubbio il leader difensivo dell’Inter di Antonio Conte. L’olandese è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione e il suo ottimo rendimento gli ha permesso di vincere il premio come miglior difensore della Serie A. Il difensore, attualmente in ritiro con la nazionale olandese, ha rilasciato un'intervista a Voetbal Primeur in cui ha commentato il premio ricevuto:

"Io miglior difensore della Serie A? Lo decide l'organizzatore del campionato, in base a come giochi durante la stagione. Penso che sia un grande onore, è una conferma del livello che ho raggiunto in Italia lo scorso anno. Non sarò mai uno stronzo. Non sono mai stato un difensore che gioca sporco."

“Per questo sono molto fiero di essere stato eletto miglior difensore della Serie A. Ho fatto tutto a modo mio ed è proprio questo che mi dà quel premio in più. Come mai l’Olanda sforna tanti difensori centrali di alto livello? Non ho idea di come sia possibile! Forse ora i difensori vengono guardati in modo diverso in Olanda?"