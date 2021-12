Inter, de Vrij e Bastoni tentano il recupero per la Roma: gli aggiornamenti

Inter: Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni tentano il recupero per la Roma.

I due difensori nerazzurri, ieri, secondo quanto è stato riportato da parte di Sky Sport, si sono allenati a parte ad Appiano Gentile, per provare a recuperare in vista della sfida di sabato sera alle ore 18 allo stadio Olimpico contro la Roma dell'ex allenatore nerazzurro, Josè Mourinho. Una partita che l'Inter vuole vincere per proseguire la striscia di risultati positivi e per rimanere incollata alle prime due squadre della Serie A, ovvero il Napoli di Luciano Spalletti e il Milan di Stefano Pioli.

Proprio per evitare di essere in emergenza, così come accaduto contro lo Spezia, Inzaghi vorrà provare fino all'ultimo il recupero dei due. De Vrij infatti si era fermato al novanetesimo minuto della partita della sua Olanda contro il Montenegro, valida per la qualificazione al Mondiale in Qatar, mentre Bastoni ha saltato l'ultimo match a causa di una gastroenterite. Vedremo se i due potranno essere della partita, oppure se Inzaghi dovrà reinventarsi qualcos'altro come accaduto ieri.

Ma se Sparta piange, Atene non ride, perchè anche la Roma ha, dalla sua, delle mancanze molto importanti. Sono da valutare le condizioni di Stefan El Shaarawy e di Bryan Cristante, mentre di sicuro mancheranno Lorenzo Pellegrini, alle prese con un infortunio che lo terrà fuori dal campo per oltre un mese, Tammy Abraham e Rick Karsdorp squalificati dopo l'ammonizione ricevuta ieri dal momento che erano entrati nell'elenco dei diffidati della formazione giallorossa.