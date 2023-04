Inter, de Vrij deluso: la frecciata sul poco impiego. E sul rinnovo…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/04/2023

Inter, un de Vrij deluso parla dopo la partita. Un pareggio che ha tutto il sapore di una sconfitta quello di questo pomeriggio contro la Salernitana. La squadra vanifica tutti i miglioramenti e i passi avanti fatti vedere nella partita contro la Juventus. Della prestazione, ha parlato ai microfoni di Dazn, anche Stefan de Vrij che non ha mancato anche di lanciare una piccola frecciata sul suo impiego.

Ecco le sue parole: “Delusione enorme. Si possono dire tante cose, ma se non le chiudi può succedere di tutto. E’ un periodo in cui gira tutto male e in cui entrano anche cross come quello di Candreva. Io sono sempre con la testa all’Inter, cerco di dare il massimo. Non sono contento del fatto che gioco di meno ma sono scelte del mister. L’approccio oggi è stato giusto, abbiamo creato tantissimo. Ma se non chiudi le partite, può succedere. Se rinnovo? Questa settimana ci sarà un altro incontro e poi vediamo come andrà”.