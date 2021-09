Inter, Dazn o Sky? Dove vedere in tv la partita contro il Bologna

Inter, dopo la sfida di Champions contro il Real Madrid, torna il campionato. La gara a San Siro contro il Bologna (fischio d'inizio alle ore 18) sarà una delle tre partite del sabato, in un turno - il quarto di campionato - che si aprirà già domani (venerdì 17 settembre, ndr) con il primo anticipo fra Sassuolo e Torino.

I nerazzurri, reduci dal pareggio di Marassi contro la Sampdoria, e appunto dalla sconfitta in extremis contro le merengues di Ancelotti (leggi l'analisi, clicca qui), sono chiamati a ritrovare i tre punti. Un appuntamento da non fallire, e da portare a casa con personalità e giocate d'alta scuola. La sfida contro il Bologna (allenato dall'ex, Sinisa Mihajlovic) sarà trasmessa in diretta, e in esclusiva, su Dazn.

Viceversa, Salernitana-Atalanta (sabato, ore 20.45), Empoli-Sampdoria (domenica, ore 12.30) e Udinese-Napoli (lunedì, ore 20.45), saranno le tre partite di giornata trasmesse in contemporanea da Sky e Dazn. La giornata sarà spalmata in quattro giorni, non mancherà insomma la consueta scorpacciata di calcio.

Il programma completo della quarta giornata, con le relative dirette:

Venerdì

ore 20.45, Sassuolo-Torino, DAZN

Sabato

ore 15, Genoa-Fiorentina, DAZN

ore 18, Inter-Bologna, DAZN

ore 20.45, Salernitana-Atalanta, DAZN/Sky

Domenica

ore 12.30, Empoli-Sampdoria, DAZN/Sky

ore 15, Venezia-Spezia, DAZN

ore 18, Hellas Verona-Roma, DAZN

ore 18, Lazio-Cagliari, DAZN

ore 20.45, Juventus-Milan, DAZN

Lunedi

ore 20.45, Udinese-Napoli, DAZN/Sky