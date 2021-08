Inter, Darmian: "La mentalità è la stessa dello scorso anno"

INTER - Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ottenuta contro il Verona. L'esterno destro è stato autore dell'assist per il primo gol di Correa. Parole importanti anche sulla mentalità della squadra.

"Il primo gol di Correa tutto merito del mio cross? Ci ho creduto fino alla fine per tenere la palla in campo, poi è stato bravo il Tucu a metterla dentro. Siamo stati bravi a portare a casa una partita complicata. Com'è cambiata l'Inter? La mentalità è la stessa dello scorso anno, come la voglia di vincere. Poi cambiando giocatori come Lukaku e Hakimi dobbiamo ancora adattarci al meglio ai nuovi. Chi è arrivato - ha dettagliato il terzino destro - si è ambientato bene e direi che dai loro esordi in campo hanno già dimostrato quello che possono dare".