Inter, Darmian e il piano Scudetto: l'esterno dice tutto

Inter, le parole di Darmian confermano che i nerazzurri ci credono.



Ai microfoni di DAZN l'esterno, autore di un'ottima prova contro l'Udinese ha raccontato la partita facendo capire quanto il gruppo ci teneva alla vittoria e a voler lottare fino alla fine per lo scudetto. "Dopo Bologna oggi erano importantissimi i tre punti. Volevamo la vittoria per rispondere a quella del Milan. Ci siamo riusciti, abbiamo fatto un’ottima partita, soffrendo, ma siamo stati lucidi. Abbiamo portato a casa tre punti importantissimi. Noi dobbiamo fare il nostro vincendole e tutte e poi vediamo"

Dopo il gol dell'Udinese, l'Inter si è un po' abbassata e sembrava che ogni pallone diventasse più pesante. Darmian a tal proposito ha dichiarato:

"

Dovevamo gestirle meglio la partita, ma l'Udinese è stata brava a riaprirla e voleva pareggiarla. Queste cose dimostrano che il gruppo è unito e volevamo la vittoria. Dopo mercoledì c’era poco da parlare, sapevamo quanto era importante la partita di oggi dopo la vittoria del Milan. Noi siamo rimasti sempre concentrati sapevamo che dovevamo vincere quattro partite. Guardiamo avanti con fiducia, ci crediamo perché siamo lì e faremo di tutto per raggiungere il nostro obiettivo sperando che gli altri facciano un passo falso."



Ora i nerazzurri sono attesi dal match casalingo contro l'Empoli di Andreazzoli a caccia di punti salvezza e poi ci sarà la finale di Coppa Italia all'Olimpico contro la Juventus. In vista del tour de force che sta attraversando l'Inter Darmian è stato chiarissimo:



"Noi le tre partite che restano le dobbiamo vincere. Venerdì lotteremo contro l'Empoli dove dovremo fare una grande partita per fare nostri i tre punti. Poi penseremo alla finale di coppa Italia, un altro obiettivo che vogliamo portare a casa."