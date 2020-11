Inter, Darmian: “Conte ha sempre voglia di vincere, i risultati arriveranno”

Matteo Darmian ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. L’esterno ha fatto un bilancio di questi primi mesi in nerazzurro, parlando di Antonio Conte e del suo passato:

"Le sensazioni sono positive, mi sto trovando bene. Conoscevo bene il mister, abbiamo lavorato insieme in Nazionale. L'inserimento è stato semplice, adesso sta a noi fare del nostro meglio. Il mister pretende tantissimo ogni giorno, cura ogni particolare ed a questo livello sono queste cose che fanno la differenza. Ha sempre voglia di vincere e lo trasmette alla squadra. Scudetto? Spetta a noi e a quello che faremo in campo. Noi dobbiamo pensare solo a lavorare e migliorare giorno dopo giorno, i risultati poi arriveranno".

"Se ho mai pensato di venire all'Inter dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Milan? Nel calcio non c'è nulla di scontato. Io sono cresciuto nel settore giovanile nel Milan, poi ho fatto le mie esperienze per dimostrare il mio valore. L'esperienza al Torino è stata importante, sono stato benissimo per 4 anni e sono cresciuto tantissimo. Ho dimostrato il mio valore, abbiamo raggiunto traguardi importanti. Domenica lo troverò da avversario, ma quando scenderò in campo penserò solo ai tre punti. L'esperienza al Manchester United, uno dei club più importanti del mondo, è un motivo d'orgoglio per me. Oggi sono qui, all'Inter, in un club importantissimo e sono davvero felice".