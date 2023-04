Inter, Darmian carica la squadra: dalle ultime vittorie alla Coppa Italia e Champions. E sul rinnovo…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/04/2023

Inter, Darmian parla dopo la vittoria in Coppa Italia. Il momento, per la squadra nerazzurra, sembra essere tornato positivo. La qualificazione alle semifinali di Champions, quella in finale di Coppa Italia e la vittoria in campionato contro l‘Empoli, hanno allontanato, almeno parzialmente, la crisi per la squadra nerazzurra. Ma domenica, l’avversaria, sarà complicatissima. La Lazio di Maurizio Sarri, infatti, non ha intenzione di mollare il secondo posto in classifica e dopo la sconfitta contro il Torino, avrà il dente avvelenato per tornare alla vittoria. Intanto, prima della partita, ai microfoni di SportMediaset, Matteo Darmian, ha parlato di questo e di tanti altri temi.

Ecco le parole di Darmian: “Grande soddisfazione per la finale di Coppa Italia conquistata, era un obiettivo. Anche la semifinale di Champions League è importante ma dobbiamo pensare partita per partita a partire da quella contro la Lazio, serve una vittoria per preparare un gran finale. Rinnovo? È stata una scelta facile, ho sentito la fiducia di tutti fin dal primo giorno”.

Sulla finale di Coppa Italia: “C’è grande soddisfazione per la partita che ci ha permesso di raggiungere la finale di Coppa Italia. Abbiamo la possibilità di conquistare un altro trofeo e ci proveremo”.

Sulla svolta stagionale: “Abbiamo raggiunto la finale di Coppa Italia che era uno dei nostri obiettivi e che ci permetterà di giocare la Supercoppa il prossimo anno. Siamo in semifinale di Champions che è una cosa importante e ora guardiamo alla sfida di domenica perché anche in campionato dobbiamo fare punti per raggiungere il nostro obiettivo”.

Sulla partita contro la Lazio: “Sarà una partita molto importante, giocheremo contro una squadra forte e organizzata ma noi ci prepareremo nel migliore dei modi per provare a portare a casa una vittoria”.

Sulla vittoria contro l’Empoli dopo la Champions League: “Per l’Inter questo deve essere la normalità. A Empoli è arrivata una vittoria importante che ci ha permesso di interrompere una striscia negativa in campionato. Ora dobbiamo continuare così fino alla fine dell’anno per fare un finale di stagione importante”.

Sui punti persi in campionato: “Sappiamo che non abbiamo avuto quella continuità che ci vuole in Serie A e che abbiamo lasciato tanti punti per strada. Ma ora dobbiamo guardare avanti, a partire dalla partita di domenica che sarà importante”.

Sui traguardi personali: “Sono più contento se la squadra fa bene e se raggiunge gli obiettivi che aveva all’inizio della stagione. Personalmente sono contento, sento la fiducia di tutti e questo mi spinge a migliorare giorno dopo giorno”.

Sul rinnovo: “Fin dal primo giorno mi sono sentito bene, ho sentito la fiducia di tutti e quindi è stata una decisione facile”.

Sul sogno finale di Champions: “Adesso quello che dobbiamo fare è pensare a una partita alla volta e quella di domenica è la più importante in questo momento”.