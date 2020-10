Inter, Damiani:" Delusi che Agoumè non giochi allo Spezia, a saperlo..."

Intervistato da TMW, Oscar Damiani,'agente del centrocampista dello Spezia, ma di proprietà dell'Inter, Lucien Agoumè, ha parlato del momento del suo assistito in Liguria.

Il procuratore, infatti, lamento l'impiego nullo da parte del tecnico della società neo-promossa, Vincenzo Italiano:" Purtroppo non ha spazio, anche se merita di giocare, perchè è forte. Sicuramente saprà sfruttare la sua occasione, ma va giudicato in partita e non in allenamento".

Prosegue Damiani:" Agoumè è uno dei giovani più forti in Europa, ma in Italia gli allenatori non hanno il coraggio di lanciare i giovani, siamo molto delusi. Hanno fatto di tutto per poter prendere il ragazzo e non sta giocando. Continua ad impegnarsi, ma se lo avessimo saputo prima... E' prematuro dire se cambiare a gennaio, al momento siamo fiduciosi di avere un'occasione".