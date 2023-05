Inter: D’Ambrosio recuperato, ma per Inzaghi c’è un dubbio. In attacco…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/05/2023

Inter, Inzaghi ha ancora un dubbio di formazione in vista di mercoledì. Dopo aver recuperato terreno in campionato, la squadra nerazzurra si rituffa sull’Europa. La semifinale di Champions League dista solo tre giorni ed in vista del 10 maggio tutta l’Inter cerca di preparare al meglio la sfida.

Contro, il Milan, che già 20 anni fa ha eliminato la squadra nerazzurra in semifinale e, quindi, rappresenta un ostacolo molto grande. Per questo Inzaghi e i suoi uomini dovranno mantenere la calma e la lucidità dimostrata negli ultimi turni di campionato. Senza dimenticare che, proprio contro il Milan, l’anno scorsa, nel momento di maggiore forma fisica e di risultati della squadra nerazzurra – com’è anche in questo momento – fu perso un derby che risultò essere importantissimo nella lotta scudetto.

Intanto, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Simone Inzaghi può sorridere. In difesa è recuperato definitivamente Danilo D’Ambrosio che, quindi, sarà a completa disposizione. Per quanto riguarda Gosens, il giocatore oggi ha fatto un allenamento parzialmente in gruppo, ma vuole fare di tutto per convincere Inzaghi ad esserci.

Intanto, in vista della supersfida, il tecnico nerazzurro ha le idee abbastanza chiare. I titolari certi saranno Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Dimarco e, in avanti, la coppia formata da Lautaro e Dzeko. L’unico dubbio riguarda la cabina di regia, con Brozovic e Calhanoglu a giocarsi una maglia da titolare.