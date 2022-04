Inter, dallo scetticismo ai record. Così Dumfries ha cancellato un fantasma

Inter, Dumfries ha fatto dimenticare il suo predecessore.

Arrivato in estate alla corte di Zhang con tanto scetticismo, l’esterno olandese sta dimostrando tutte le sue qualità e la sua personalità. Aveva un compito al limite dell’impossibile, ovvero sostituire Hakimi, giocatore che lo scorso anno è stato uno degli artefici dello scudetto targato Conte e che in luglio si era accasato al PSG per 80 milioni di euro. L'olandese non si è fatto per nulla intimorire dimostrando subito spalle larghe nel voler prendere la maglia numero 2 che era stata del velocissimo marocchino.

Il ventiseienne di Rotterdam, acquistato dal PSV Eindhoven per 15 milioni di euro, arrivato a Milano si è messo subito a disposizione della squadra, sapendo di dover approcciare e lavorare in un campionato molto più complicato di quello olandese. I primi mesi sono stati decisamente complicati anche perché di lui si sottolineavano sempre gli errori e quasi mai i meriti, su tutti, il fallo da rigore per la Juventus nella partita di andata al Meazza. Dumfries da allora non ha praticamente sbagliato un colpo. Con il gol di sabato alla Roma è salito a 5 reti in campionato, record per un giocatore olandese in maglia nerazzurra dai tempi di Bergkamp e Jonk, arrivando ad incidere in ben 10 gol del campionato interista considerando anche i 5 assist serviti finora.

Sabato nel post partita contro la Roma Dumfries ha fatto capire di essersi completamente integrato nel gruppo squadra sottolineando anche di trovarsi benissimo in maglia nerazzurra e di avere un ottimo rapporto con i tifosi. L’olandese ha anche tenuto a ringraziare pubblicamente Danilo D’Ambrosio, che a suo dire lo ha aiutato tantissimo ad ambientarsi nel mondo nerazzurro. Il veterano interista fu anche autore di un bellissimo gesto nei confronti dell’olandese. In Empoli- Inter dell’andata, D’Ambrosio fu chiamato proprio a sostituire Dumfries e dopo esser andato in gol andò proprio ad abbracciare il compagno in panchina confermando che la forza del gruppo è l'elemento primario sul quale basare i risultati. Dumfries ora non vuole più fermarsi e punta con tutta la squadra all'obiettivo più importante.

Le prestazioni dell’olandese stanno facendo aumentare anche il suo valore di mercato e sembrerebbe che dall’estero siano pronti a presentare diverse offerte al suo procuratore Mino Raiola e a Marotta. Per il momento Dumfries è concentrato solo ed esclusivamente sull’Inter e i risultati lo confermano.