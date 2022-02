Inter, dalle passeggiate a Milano all'addio rimpianto: parla Paul Ince

Inter, alla vigilia della partita contro il Liverpool, parla l'ex Paul Ince.

Il Governatore, come era stato ribattezzato l'ex centrocampista, è intervenuto a La Gazzetta dello Sport e ci ha tenuto a ricordare il suo periodo, breve, ma molto importante, con la maglia dell'Inter di cui ha dei ricordi vivissimi e bellissimi, oltre a qualche rimpianto. Un giocatore che, seppur rimasto poco a Milano, è riuscito lo stesso ad entrare nei cuori dei tifosi nerazzurri che lo hanno sempre omaggiato e hanno sempre avuto della parole d'affetto nei suoi confronti.

Prima della partita di Champions League, valida per gli ottavi di finale, l'ex nerazzurro ha parlato proprio della sua esperienza nel capoluogo lombardo. Infatti, Ince, ha ottimi ricordi del suo periodo interista, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con il presidente Massimo Moratti, con Javier Zanetti e con Massimo Paganin. L'inglese ha definito la sua esperienza nerazzurra come il momento professionale più bello della sua intera carriera, finito soltanto per motivi familiari, anche se, ha ammesso, per quella scelta si è molto pentito, visto il rapporto eccellente con i tifosi e il ricordo delle passeggiate a Milano dopo aver vinto un derby.

Insomma, un ricordo ed un legame che difficilmente svaniranno nella mente dell'ex centrocampista nerazzurro, ma anche dei tifosi interisti. Domani, in vista della sfida contro il Reds di Jurgen Klopp, una delle squadre accreditate alla vittoria della coppa dalle grandi orecchie, lo stadio San Siro sarà tutto esaurito, ma fuori dallo stadio, oltre ai tanti interisti che tiferanno la squadra, ci sarà un supporto in più proveniente dall'Inghilterra.