Inter, dalle nazionali una grande notizia per Conte: punte affilate. E Lukaku ha riposato

Ieri sera Lukaku non ha giocato nel match tra il suo Belgio e la Bielorussia, vinto dai diavoli rossi per 8-0. Il belga così sarà un po' più riposato in vista del prossimo match di campionato contro il Bologna. Una buona notizia per l'Inter e per Conte che, intanto, ad Appiano, sta preparando al meglio Lautaro e Sanchez per avere un attacco carico a mille.

Big Rom ieri sera ha assistito alla partita da spettatore, in panchina per tutto il corso della gara, guardando i suoi compagni dilagare contro l'avversario. Un fatto che sorride all'Inter dato che avrà il suo totem riposato di una settimana, pronto a dare il massimo nella prossima sfida di campionato in programma. Il Bologna è avvisato. Da quel momento in poi ad attendere i nerazzurri ci saranno molte sfide ravvicinate: Bologna (3/4) Sassuolo (7/4) e Cagliari (11/4).

Lukaku viene da mesi in cui con l'Inter ha sempre giocato per tutti i 90'. Come dimostrano i minuti giocati tra questa e la scorsa stagione, Lukaku ha una notevole resistenza fisica, ma non è da escludere che contro il Sassuolo possa partire dalla panchina per rifiatare.

E gli altri? Mentre Lukaku era a giocarsi le qualificazioni ai mondiali del Qatar 2022 con il suo Belgio, ad Appiano c'erano Lautaro e Sanchez - rimasti in base per il rinvio deciso dalla CONMEBOL delle partite valide per la qualificazione ai mondiali delle nazionali sudamericane - ad allenarsi intensamente, sotto gli occhi di Conte. L'Inter ha così due giocatori carichi e ben allenati che potranno permettere al tecnico di origini pugliesi di far un po' di rotazione tra gli attaccanti in vista della settimana che aspetta il club nerazzurro.

Non rimarrà che accettarsi delle condizioni di Lukaku e valutare se sarà necessario farlo riposare in uno dei prossimi match o meno. In tal caso ci sarà Sanchez. Pronto, più che mai.