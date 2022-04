Inter, dalla Spagna spunta un nome nuovo per il centrocampo

Inter, un ex Juventus potrebbe tornare in Italia in maglia nerazzurra.

Miralem Pjanic sarebbe uno degli obiettivi del prossimo mercato nerazzurro. O almeno è quanto scrive il Mundo Deportivo sul proprio portale. Il centrocampista bosniaco attualmente in prestito al Besiktas, ma di proprietà del Barcellona, non sembra rientrare nei piani né del club turco né tantomeno dei blaugrana del nuovo corso targato Xavi Hernandez. Il centrocampista, che nel nostro campionato si è distinto con le maglie di Roma e Juventus, ha un contratto con il club di Laporta che scadrà solo nel 2024.



Il club catalano ha dunque bisogno di lavorare per trovare una destinazione al talentuoso trentaduenne. In questo scenario sembrerebbe che l’Inter possa essere interessata a Pjanic e che l’amministratore delegato del club nerazzurro Marotta straveda per il regista bosniaco. Fu infatti lo stesso Marotta uno degli artefici del trasferimento da Roma a Torino di Pjanic. L’Inter, sempre come riportato dal sito del quotidiano spagnolo molto addentro al mondo Barca, sta lavorando per lasciare a fine stagione libero Vidal, che sembra intenzionato a trasferirsi in Brasile. La casella lasciata vuota dal cileno sarebbe proprio colmata da Pjanic, che rientrerebbe nei piani di Simone Inzaghi per le sue capacità di impostazione del gioco diventando anche una validissima alternativa a Brozovic.

Sicuramente la trattativa non sarà semplice perché come ormai noto la dirigenza nerazzurra dovrà muoversi con un mercato all’insegna del contenimento dei costi e dunque non è difficile prevedere che l’affare si farà solo se i costi saranno limitati oppure solo per una cessione con la formula del prestito. Inoltre anche lo stipendio del bosniaco appare proibitivo in quanto attualmente guadagna 6,75 milioni di euro l’anno.