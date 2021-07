Inter, dalla Spagna: Lautaro via tra un anno a una condizione. Ecco il piano

Continuano le voci di mercato sul futuro di Lautaro Martinez. L’argentino è definitivamente esploso nel corsa stagione e sarebbe finito nel mirino di diversi top club Europei. La prossima stagione, salvo clamorosi colpi di scena, sarà all’Inter ma il suo futuro resta incerto.

L’argentino, infatti, è alla prese con il rinnovo dell’attuale contratto in scadenza nel 2023 a cifre nettamente superiori rispetto alle attuali. Il cambio di agente da parte del Toro ha però rallentato le cose e in questo momento la trattativa è in fase di stallo.Il giocatore rientrerà a Milano i primi giorni di agosto ed entro le prossime settimane potrebbero già arrivare novità.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’Atletico Madrid starebbe osservando con attenzione la situazione e sarebbe pronto a tentare l’assalto tra un anno nel caso in cui non si dovesse concretizzare il rinnovo contrattuale. I colchoneros, riferisce il quotidiano spagnolo, al momento non avrebbero intenzione di fare investimenti in attacco dato che hanno attualmente in rosa Luis Suarez e starebbero trattando per il ritorno di Antonie Griezmann, ma per il 2022 potrebbe cambiare tutto.

Se il giocatore non trovasse l’intesa per il rinnovo entro il prossimo giugno, l’Inter sarebbe costretta a diminuire le proprie pretese e accontentarsi di una cifra inferiore per evitare di perderlo a zero in futuro.