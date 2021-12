Inter, dalla Lazio alla Supercoppa: avvio di fuoco per Inzaghi nel 2022

L'Inter è partita forte in questa prima parte di stagione, adesso arriva il bello.

I primi mesi di Simone Inzaghi alla guida dei nerazzurri sono stati fin qui, quasi perfetti. Orfano di Lukaku, Hakimi ed Eriksen (qui il comunicato sul suo addio) l'allenatore nerazzurro, con innesti di qualità (Dzeko e Calhanoglu su tutti), ha portato a Milano un mix di spettacolo e concretezza. Inzaghi ha migliorato il lavoro lasciato da Antonio Conte. Questa Inter gioca bene, diverte e vince con facilità, come dimostrato dal passaggio agli ottavi di Champions League, traguardo ottenuto dopo 10 anni dall'ultima volta.

Adesso però arriva la prova del nove. Nel 2022, gennaio sarà un mese di fuoco per i nerazzurri. A causa del nuovo girone di ritorno, con un ordine nuovo e diverso rispetto a quello d'andata, tanti big match verranno stravolti. Come successo alla squadra di Inzaghi, infatti, i nerazzurri avranno diversi scontri diretti in poco meno di un mese. Tre partite importanti dal 9 gennaio in poi. Infatti proprio il 9, ci sarà Inter-Lazio, la rivincita contro l'ex squadra del neo tecnico interista e soprattutto contro l'unica rivale capace di battere i nerazzurri in campionato. In mezzo lo scontro con i rivali di sempre, il Derby d'Italia contro la Juventus: la Supercoppa Italiana a Milano. Sfida affascinante e soprattutto che consegnerà il primo trofeo della stagione. Poi l'Inter volerà a Bergamo contro l'Atalanta che come disse Pep Guardiola "è come andare dal dentista". Una squadra forte e fastidiosa, che quest'anno si candida allo Scudetto.

Insomma, Inzaghi è chiamato a confermare tutto il lavoro svolto in questi mesi in un gennaio di fuoco. Adesso però testa alla Salernitana, sfida che oggi, venerdì 17 dicembre, vedrà diverse novità di formazione, come svelato sul nostro sito.