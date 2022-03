Inter, dalla forza dei nerazzurri all'importanza della gara: parla Italiano

Inter, Vincenzo Italiano presenta la partita contro la squadra nerazzurra.

L'anticipo delle 18 di sabato, prevede una grande partita tra la squadra di Simone Inzaghi e la Fiorentina. Le squadre stanno attraversando due momenti differenti, con i viola che vogliono continuare a stupire per continuare a sognare di tornare in Europa, i nerazzurri stanno cullando il sogno di poter arrivare al ventesimo scudetto, anche se, dopo gli ultimi risultati deludenti in campionato e dopo le altrettanto deludenti prestazioni in campo, sembra che questo obiettivo sia sempre più complicato.

Intanto, dai canali social della squadra toscana, per il Fiorentina Weekly, il tecnico Vincenzo Italiano ha parlato proprio della sfida all'Inter, sostenendo come si tratterà di una gara complicata perchè gli uomini di Inzaghi hanno molta qualità in ogni reparto e servirà una Fiorentina accorta e che possa ripartire per fare male la difesa nerazzurra. Dopo la partita dell'andata, in cui la Fiorentina è andata vicina a portare a casa i tre punti, adesso Italiano non ha intenzione di regalare nulla all'Inter per riportare la squadra Viola a giocare l'Europa League.

Per l'Inter sarà una partita infernale, perchè la condizione fisica e mentale non è delle migliori e i risultati e le prestazioni lo stanno dimostrando ampiamente. Simone Inzaghi dovrà rinunciare a Stefan de Vrij e, molto probabilmente, anche a Marcelo Brozovic e dovrà inventarsi qualcosa per invertire un trend che rischia di scucire dal petto il tricolore conquistato con tanto merito, lavoro e fatica nel corso della passata stagione con Antonio Conte sulla panchina nerazzurra.