Inter, dalla Cina arrivano pessime notizie per Suning

"In Cina altri guai per Suning". Tuttosport in edicola oggi, martedì 7 settembre, titola così l'approfondimento (pagina 8) sul gruppo di Nanchino.

Le pessime notizie riguardano "la situazione rovinosa delle finanze di Evergande Group, il colosso imprenditoriale (principalmente nel settore immobiliare) proprietario dello Guangzhou, la squadra allenata da Fabio Cannavaro, sconfitta nell'ultima finale scudetto proprio dallo Jiangsu, scomparso poche settimane dopo a causa delle difficoltà della famiglia Zhang. Secondo quanto riportano i media cinesi - scrive il quotidiano sportivo - Evergrande sarebbe vicina al fallimento, schiacciata da un debito da 84 miliardi". Nell'analisi di Tuttosport si rimanda poi a quanto scritto, in precedenza, da Il Sole 24 Ore. Questa situazione "è problematica anche per Suning che nel 2017, attraverso una controllata del gruppo di Nanchino, aveva fornito a Evergrande capitali pari a 2,6 miliardi di euro per aiutare la quotazione in Borsa della divisione Evergrande Real Estate. Il piano prevedeva lauti dividendi per gli investitori. Ma la realtà - scrive Tuttosport - è stata ben diversa. I proprietari dell'Inter hanno accettato di congelare la loro quota che adesso varrebbe solo 500 milioni rispetto ai 2,6 miliardi iniziali: oltre 2 miliardi andati in fumo". Secondo i media cinesi, difficilmente il governo interverrà con un'operazione di salvataggio.

Il quotidiano torinese sottolinea come queste vicende "spiegano bene perché la proprietà nerazzurra ha da tempo chiuso i rubinetti costringendo l'Inter all'autofinanziamento". Ecco perché, giorno dopo giorno, il lavoro della dirigenza italiana è da considerarsi un capolavoro. L'obiettivo sul mercato, per esempio, era quello di raggiungere un attivo da circa 80 milioni di euro. La cessione di Hakimi ha portato nelle casse 70 milioni, ma da questi andava scalato l'importo necessario al riscatto di Vanheusden, costato 16 milioni. Poi il Chelsea è piombato su Lukaku, e qui 115 milioni incassati hanno risolto la situazione. L'approfondimento lo trovate qui. Senza dimenticare poi quanto fatto con gli sponsor: "Complessivamente i nuovi accordi dovrebbero permettere al club nerazzurro di triplicare i ricavi dal punto di vista degli sponsor legati alla maglia, con una crescita di circa il 245%" ha confermato Calcio&Finanza. Maggiori dettagli potete trovarli qui.