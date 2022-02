Inter, dall'opportunità Brest all'esordio con doppietta: le parole di Satriano

Inter, Martin Satriano parla della sua esperienza al Brest.

Dopo un pre-campionato giocato a livelli altissimi, tanto da convincere Simone Inzaghi e la società a tenerlo in prima squadra, il giovane attaccante uruguayano non ha trovato molto spazio in campo con la squadra nerazzurra e a gennaio ha deciso di trovare una nuova sistemazione in prestito per poter avere un minutaggio maggiore e un più ampia continuità. Per questo, nelle ultime ore della sessione invernale, si è presentata la possibilità di passare al Brest con cui ha già esordito alla grande dal primo minuto firmando una grande doppietta.

Proprio per questo, Satriano, è stato intervistato dal canale "100% Deporte" a cui ha rivelato l'andamento della propria esperienza nel campionato francese. Un'avventura che, per sua stessa ammissione, è iniziata nel migliore dei modi, anche se la Ligue 1 è un campionato diverso rispetto alla Serie A a cui si era abituato, ma gli allenamenti con l'Inter gli sono serviti per migliorare ed affrontare al meglio questa situazione, soprattutto grazie ai consigli di giocatori come Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, ma anche a quelli del connazionale Matias Vecino.

Adesso, gli obiettivi del giocatore, sono quelli di segnare quanti più gol possibili con la maglia del Brest e di migliorare nel suo gioco, visto che era stato abituato a giocare sempre con un compagno di fianco e adesso deve imparare a giocare come perno unico dell'attacco. Tutte cose che si possono migliorare, d'altronde l'età è dalla sua e anche le qualità mostrate fino a questo momento fanno ben sperare. Chissà, un giorno potrà tornare a giocare con la maglia nerazzurra, dopo aver acquisito un bagaglio tecnico e d'esperienza che possa prepararlo al meglio.