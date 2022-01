Inter, dall’Inghilterra sicuri sul futuro di Lukaku: possibile comunicato

Ex Inter, continua a tenere banco la situazione di Romelu Lukaku al Chelsea dopo l’intervista rilasciata dal belga bei giorni scorsi.

L’attaccante sta vivendo un periodo complicato ai blues e il suo rapporto con Tomas Tuchel sarebbe molto teso. Le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport qualche giorno fa non sono piaciute per niente sia alla dirigenza che all’allenatore e sono costate al belga l’esclusione dalla lista dei convocati per il big match contro il Liverpool. Nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra il giocatore e Marina Granovskaia per chiarire la questione. Un confronto che è servito a far rientrare il caso. Il giocatore si è allenato successivamente con il resto della squadra e sarà regolarmente a disposizione per il prossimo match di campionato contro il Tottenham.

Il futuro di Romelu Lukaku sarà comunque con la maglia del Chelsea. A riportalo è Sky Sports Uk, spiegando che non si sia mai discusso di un eventuale addio fra le parti in causa nonostante lo strappo evidente tra il belga e Tuchel. L’obiettivo sarebbe quello di ricucire lo strappo il prima possibile, i blues hanno investito una cifra importante per l’ex nerazzurro e vorrebbero puntare su di lui anche per il futuro. Non è da escludere che il Chelsea intervenga pubblicamente entro le prossime ore per chiudere ufficialmente e definitivamente il caso.