Inter, dall'Inghilterra: Eriksen pronto a ritornare in Premier League

Inter news, Christian Eriksen potrebbe tornare in Inghilterra.

Come riportato dal quotidiano inglese, Daily Mail, il centrocampista danese, in questi giorni, si sta allenando molto duramente per ritrovare la forma migliore visto quanto accaduto lo scorso 12 giugno nella gara d'esordio dell'Europeo, con il problema al cuore che lo ha colpito, e visto l'intervento con cui gli è stato inserito un defibrillatore sottocutaneo. Dopo la risoluzione di contratto con l'Inter - con il quale ci sarà presto un 'addio' in presenza allo stadio San Siro - ecco che Chris, come è stato ribattezzato dal tifo nerazzurro, è pronto a tornare.

Sempre secondo il quotidiano, infatti, su di lui ci sarebbero tantissime società di Premier League pronte a riaccoglierlo dopo l'esperienza avuta al Tottenham, con alcuni dialoghi in corso. Vedremo quale sarà la prossima destinazione del giocatore, di sicuro i tifosi interisti avranno il rammarico di non poter più vedere un giocatore del genere vestire i propri colori, dopo essere stato uno degli elementi fondamentali per la vittoria dello scudetto della scorsa stagione con Antonio Conte in panchina.

Ma dopo quanto accaduto la scorsa estate, la prima cosa è che il giocatore riesca a riprendere la propria attività con la serenità necessaria e senza rischi per la propria salute, il resto viene sicuramente in secondo piano. Insomma, stando a quanto riportato dall'Inghilterra, la Premier League sarebbe pronta ad accogliere Eriksen e vedremo, nelle prossime settimane, se ci sarà la formalizzazione di un accordo con qualche società in particolare oppure se la decisione arriverà soltanto successivamente.