Inter, Dalbert ripercorre la lunga stagione nerazzurra

Intervistato da "Globo Esporte", Dalbert ripercorre e analizza la lunga e difficile stagione dell'Inter, conclusa domenica con il quarto posto, ossia con la qualificazione alla prossima Champions League.

Queste alcune delle sue dichiarazioni: "E' stata una stagione senza titoli, ma personalmente sono contento di aver segnato il mio primo gol per il club. Sto cercando continuità, so che devo avere pazienza e l’opportunità arriverà. Quella contro l’Empoli è stata una partita intensa, anche perché valeva molto per noi e anche per loro. Sono felice di essere entrato e aver aiutato la squadra direttamente a vincere e qualificarci per la Champions League. La lotta è stata lunga, fino all’ultima giornata, mostra come il campionato fosse equilibrato".