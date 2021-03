Inter, dal Torino al Torino un girone praticamente perfetto

Dalla burrascosa rimonta di Inter-Torino è passato un girone intero, e l'universo nerazzurro si è capovolto da quel match, chiave per il proseguo del campionato. Da quei 90 minuti la banda di Conte ha messo in cascina 50 su 57 punti disponibili, come ricorda oggi il Corriere dello Sport.

Quell'Inter dell'andata si evolvé come una creatura, trovando finalmente la quadra per una difesa equilibrata che ha di fatto cambiato forme e lineamenti diventando la migliore dell'intera Serie A. L'effetto è stato un cammino intenso e trionfale, ritmo impensabile da tenere pure per il Milan, che è passato da +5 agli attuali -6, per un malus totale di 11 punti.

Ha fatto meglio la Juventus, che comunque paga una differenza di 8 punti dai nerazzurri. Solo Roma, Udinese e Sampdoria sono riuscite a fermare l'Inter nell'ultimo girone di campionato: per il resto sono 16 vittorie in 19 gare giocate.

Adesso l'obiettivo è confermarsi già da oggi, quando un Torino affamato di punti darà tutto per dire la propria.