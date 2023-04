Inter, dal tecnico del Benfica un sms ai nerazzurri e ai tifosi

di Redazione, pubblicato il: 16/04/2023

(Inter Benfica) Dopo il successo al Da Luz di l’Inter attende il Benfica a San Siro. Un match d’importanza straordinaria per il club nerazzurro, il passaggio alla semifinale porterebbe un po’ di tranquillità in un ambiente infiammato dalla sconfitta interna con il Monza.

I portoghesi non se la passano meglio. Ieri hanno rimediato la seconda sconfitta consecutiva ad opera del Chaves.

Il tecnico del Benfica Roger Schmidt ai microfoni di Sport TV ha mandato un messaggio ai suoi tifosi che hanno protestato vivacemente.

“Siamo delusi e frustrati. La squadra ha fatto del suo meglio. Non sei contento perché pareggi e poi finisci per perdere. Fa parte del calcio. Rischio di perdere il controllo? Quando perdi, c’è sempre molto rumore intorno alla squadra. È qualcosa per cui siamo preparati. Rimarremo uniti. Esperienze come queste ci fanno crescere. La squadra ha già dimostrato di saper reagire”.

“I tifosi possono fare quello che vogliono. Penso che abbiamo giocato un calcio fantastico in patria e all’estero e siamo ancora leader del campionato. So che i tifosi sono delusi ma la prossima settimana vogliamo renderli felici di nuovo”.