Inter, dal sogno Champions alla sfida al Milan: calendari a confronto

Inter, archiviata l’eliminazione in Champions League i nerazzurri sono adesso chiamati a concentrarsi esclusivamente su campionato e Coppa Italia.

Per centrare questi due obiettivi bisognerà fare i conti soprattutto con il Milan che può essere considerata il grande avversario stagionale. Le due squadre, inoltre, si affronteranno nel ritorno della semifinale di Coppa Italia il prossimo 20 aprile. Si parte dallo 0-0 della sfida di andata ma la squadra di Pioli può contare al ritorno sull’aiuto dei gol in trasferta. I rossoneri, inoltre, sono al momento al primo posto in classifica con due punti di vantaggio e una partita in più giocata. L’Inter potrebbe recuperare la sfida con il Bologna, sospesa lo scorso 6 gennaio, il 27 aprile, tra la 34esima e la 35esima giornata di Serie A. Nelle prossime 10 e ultime giornate assisteremo a una sfida a distanza tra le due squadre per conquistare lo scudetto, ma attenzione anche a Napoli e Juventus che potrebbero inserirsi nella lotta scudetto. Ecco di seguito riportati i prossimi impegni di Inter e Milan.

29° turno: Milan-Empoli, Torino-Inter;

30° turno: Cagliari-Milan, Inter-Fiorentina;

31° turno: Milan-Bologna, Juventus-Inter;

32° turno: Torino-Milan, Inter-Hellas Verona;

33° turno: Milan-Genoa, Spezia-Inter;

34° turno: Lazio-Milan, Inter-Roma;

35° turno: Milan-Fiorentina, Udinese-Inter;

36° turno: Hellas Verona-Milan, Inter-Empoli;

37° turno: Milan-Atalanta, Cagliari-Inter;

38° turno: Sassuolo-Milan, Inter-Sampdoria.