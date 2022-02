Inter, dal Sassuolo in poi: questo è il percorso verso lo Scudetto

L'Inter esce nel peggiore dei modi da due scontri diretti.

La squadra di Simone Inzaghi ha affrontato un tour de force non indifferente. Dopo il Derby in campionato, la Roma in Coppa Italia, i nerazzurri hanno affrontato anche il Napoli (qui le pagelle). L'Inter però perde punti chiave in vista della lotta scudetto raccogliendo appena un punto contro Milan e Napoli e solo dopo lo scontro di Champions contro il Liverpool, potranno concentrarsi su quello che è il cammino verso lo Scudetto.

Il prossimo mese di Serie A sarà molto più leggero per l'Inter, senza però sottovalutare alcune piccole insidie che potrebbero mettere il bastone tra le ruote di Inzaghi. Partiamo dal 20 febbraio, quattro giorni dopo il Liverpool i nerazzurri affronteranno il Sassuolo a Milano. I neroverdi di Berardi, Scamacca e Raspadori, nonostante sulla carta siano inferiori, non vanno sottovalutati visto soprattutto il passato travagliato per l'Inter contro il Sassuolo. Dunque una sfida ricca di insidie. Molto più alla portata la sfida contro il Genoa del 25 febbraio a Marassi dove i nerazzurri si troveranno di fronte un grifone(al momento penultimo in Serie A) che fatica a trovare punti e soprattutto sembra non riuscire più a trovare la via del gol. Archiviato il match contro i rossoblù toccherà alla Salernitana. La neopromossa, all'ultimo posto, lotta per la salvezza e sulla carta rappresenta un ostacolo che i nerazzurri possono superare senza problemi. Infine, tra un mese esatto, il 13 marzo l'Inter volerà a Torino per affrontare i granata di Juric e dell'obiettivo di mercato Bremer. Sfida tutt'altro che semplice per Inzaghi che dovrà certamente non sottovalutare la squadra del croato, capace di essere fastidiosa.

Insomma, nonostante qualche insidia, l'Inter avrà un calendario molto più alla portata rispetto alle scorse settimane e se dovessero arrivare tanti successi, il prossimo mese potrebbe essere decisivo per la volata verso il titolo. Intanto però, come detto da Dumfries, testa al Liverpool.