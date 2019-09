Inter, dal ritiro dell'Under 21 Pinamonti commenta l'addio di Icardi

In occasione della conferenza stampa dell'Italia Under 21, Andrea Pinamonti, ex centravanti dell'Inter e ora al Genoa, ha parlato dell'addio di Mauro Icardi dal club nerazzurro per accasarsi al PSG.

Queste le sue parole: "Voglio migliorare lo score dei gol fatti e poter giocare con continuità in un club come il Genoa potrà essermi utile per trovare ritmo e quindi fare bene anche in azzurro. Mi è dispiaciuto non poter partecipare agli ultimi Europei ricomincio con grande voglia per recuperare quello che ho perso. Entro in questo gruppo con la massima umiltà, partendo da zero".

Poi: "Icardi? E' strano non vederlo giocare all’Inter, dopo tanti anni in nerazzurro. Si sa che non sempre un giocatore può rimanere nella stessa squadra per tutta la carriera. Posso solo augurargli il meglio, sperando che sia una grande stagione per lui".