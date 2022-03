Inter, dal padre Dejan all'avventura in Olanda: Filip Stankovic si confessa

Inter, Filip Stankovic racconta la sua esperienza e il rapporto con il padre Dejan.

Il portiere nerazzurro, in questo momento in prestito al Volendam nella Serie B olandese, sta giocando una grande stagione risultando spesso uno dei migliori in campo per la squadra arancione, in cui gioca anche un altro nerazzurro come Gaetano Oristanio. Proprio di questa sua avventura, ma anche del rapporto di un grande ex calciatore nerazzurro, ovvero suo padre Dejan Stankovic che ha lasciato una grande traccia nella storia della società nerazzurra vincendo anche il Triplete il 22 maggio.

Filip Stankovic, ai microfoni di Calciomercato.com, ha parlato proprio di suo padre e della sua mentalità assunta a Belgrado in mezzo alle difficoltà, sapendo che affermandosi avrebbe cambiato la sua vita. Poi, il classe 2002, ha parlato delle voci di chi gli dava del raccomandato, dicendo che, durante le partite si gasa quando escono queste voci e lo spingono a far rispondere il campo da gioco in un ruolo molto particolare come quello del portiere in cui ha capito di poter giocare visto che nelle sue corde non c'era la tecnica e la velocità e visto che con i fratelli era abbastanza dotato quando veniva messo in porta, inseguendo le orme di un idolo come l'ex compagno di squadra del padre Julio Cesar. Proprio sul portiere brasiliano, Stankovic, ha raccontato un aneddoto di quando gli regalò i proprio guanti da gioco quando era ancora solo un bambino e lo osservava fare delle parate mostruose.

Infine, una battuta anche sulla sua esperienza olandese, che ha definito stimolante e faticosa visti i grandi carichi di allenamento, ma anche una proposta, quella del prestito, a cui non ha pensato un attimo di più, per crescere sia come persona che professionalmente, responsabilizzandosi in un luogo parecchio lontano da casa. Filip Stankovic promette grandi cose tra i pali e l'Inter lo osserva ogni volta che scende in campo. Una stagione importante, al momento, la sua, con il sogno di poter vestire la maglia che fu del padre.