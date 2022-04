Inter, dal futuro di Inzaghi alla lotta scudetto: parla Tronchetti Provera

Inter, Marco Tronchetti Provera parla dopo la vittoria contro la Juventus.

La partita di ieri sera contro la squadra bianconera ha consegnato agli uomini di Simone Inzaghi tre punti di vitale importanza in vista del prosieguo della stagione e, soprattutto, per continuare nella rincorsa scudetto dove Milan e Napoli precedono in classifica proprio la squadra nerazzurra. Su questo, ha parlato il tifoso interista Marco Tronchetti Provera, intervistato da Gr Parlamento, ha esternato tutto il proprio entusiasmo e la propria soddisfazione parlando anche di Simone Inzaghi e della lotta scudetto.

Per Tronchetti, infatti, ieri sera è stata una vittoria importantissima e sottolinea come sia ottimo il lavoro svolto fino a questo momento dal tecnico nerazzurro a cui vanno riconosciuti tanti meriti dopo l'addio di Conte e l'estate tribolata trascorsa sul calciomercato e che lui stesso sulla panchina nerazzurra anche nella prossima stagione, dopo tutte le voci che davano il tecnico piacentino in bilico dopo i risultati deludenti ottenuti nel girone di ritorno di questo campionato.

Questa vittoria, sempre secondo Tronchetti, da fiducia, proprio in vista della lotta scudetto, anche se dare il nome di una squadra che sia favorita per la vittoria finale, è un compito arduo e prematuro, visto che tutte le squadre hanno attraversato momenti di alti e bassi in un campionato indeciso come non mai e che quest'anno vede Milan, Napoli e appunto Inter sfidarsi per il tricolore. Insomma, tanta soddisfazione, ma piedi ben ancorati per terra perchè se è vero che la vittoria di ieri è un grande carburante per il morale è altrettanto vero che bisogna dare seguito con la continuità.