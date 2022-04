Inter, dal Bologna alla finale di Coppa Italia: il calendario dei nerazzurri

Inter, il calendario da qui alla fine della stagione.

La squadra nerazzurra, dopo le ultime cinque partite vinte, tra campionato e Coppa Italia, tra cui il derby contro il Milan e la gara di ieri pomeriggio contro la Roma, si appresta ad affrontare queste battute finali della stagione con animo elevato e con due trofei da potersi giocare. Ma benchè le premesse siano ottime, le avversarie non staranno minimamente a guardare, soprattutto perchè si tratterà di squadre che hanno tutto in ballo e vorranno dire la loro da qui alla fine del campionato. La prossima partita, finalmente, sarà il recupero di campionato contro il Bologna, gara che si sarebbe dovuta giocare il 6 gennaio scorso. Una partita complicata, visto che la squadra emiliana ha dimostrato in queste ultime partite di essere nel pieno della forma e di non regalare niente a nessuno - il Milan ne sa qualcosa.

Il primo maggio, il turno di campionato prevede la traferta al Friuli contro l'Udinese, squadra molto fisica e che fa della fase difensiva la propria arma migliore, sfruttando al meglio le proprie caratteristiche. Già all'andata, a San Siro, è stata un partita molto faticosa risolta da due giocate, nel secondo tempo, di Joaquin Correa, ma tradizionalmente la squadra bianconera ha sempre creato più di qualche grattacapo, soprattutto in casa, ai nerazzurri. Poi, venerdì 6 maggio, sarà la volta dell'Empoli a San Siro, squadra che anche contro il Napoli ha dimostrato di essere molto in forma e di saper mettere in difficoltà l'avversario giocandosela sempre a viso aperto contro chiunque. Proprio a cavallo tra la partita contro l'Empoli e quella successiva contro un Cagliari che dovrà guardarsi bene le spalle dalla Salernitana, ci sarà la finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico contro la Juventus, che vorrà vendicare la sconfitta in Supercoppa Italiana avvenuta all'ultimo respiro del secondo tempo supplementare e anche la sconfitta dell'Allianz Stadium in campionato. Infine, l'ultima giornata, sarà contro la Sampdoria, squadra che all'andata ha fermato l'Inter sul 2-2, formata da tanti ex che avranno voglia di rivalsa, ma soprattutto ancora invischiata nella lotta salvezza.

Insomma, un periodo molto intenso in cui Simone Inzaghi dovrà essere molto bravo a giostrare gli uomini in campo per non farli arrivare senza energie fisiche e nervose. Adesso è il momento decisivo e il momento in cui non si dovrà sbagliare assolutamente nulla, affondando il colpo in maniera definitiva. Partite contro tante squadre con obiettivi da conquistare e che vorranno dare il tutto per tutto, mentre per l'Inter ci sono due trofei in palio che arricchirebbero ulteriormente il palmares ed il percorso intrapreso.