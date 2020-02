Inter, dai tifosi laziali accoglienza "caldissima" per De Vrij

Per i tifosi laziali Matias Vecino è l'uomo dell'incubo peggiore degli ultimi anni. Una qualificazione alla Champions sfiorata fino a quel colo di testa dell'uruguaiano. Ma non è lui il nerazzurro più presente nei commenti dei tifosi biancoazzurri.

Nessuno di loro ha dimenticato Stefan de Vrij e il suo addio a parametro zero alla squadra di Inzaghi. L'olandese torna per la prima volta all'Olimpico dopo aver saltato la partita dello scorso anno per un guaio muscolare e le attese nei suoi confronti sono caldissime.

Sui social si sprecano i messaggi non proprio benevoli nei suoi confronti. “Domenica vieni o ti inventi qualcos'altro" a "Grazie a te ho conosciuto Acerbi, più forte sia come uomo che come giocatore. Ci vediamo sul campo", "Verrai fischiato per l'uomo che sei", "Ciao coniglio" sono alcuni dei commenti più "pepati" che i sostenitori laziali hanno rivolto al loro ex difensore centrale.