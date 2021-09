Inter, dai social è Handanovic il colpevole. Due le possibili soluzioni

Un pareggio che lascia rammarico per l’Inter di Simone Inzaghi che torna dalla trasferta di Genova con un misero punto, dopo essere stata avanti ben due volte. I tifosi non perdonano il passo falso dei nerazzurri, e su Twitter stanno piovendo critiche su un particolare calciatore della rosa.

Stiamo parlando di Samir Handanovic. Il portiere sloveno è accusato di non muoversi tra i pali, di battezzare male le conclusioni avversarie, di "essere un palo". In casa Inter è tempo di guardarsi intorno. Sarà quasi sicuramente Onana dell’Ajax il sostituto del capitano. La prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe essere quella giusta per sostituire un Handanovic che non dà più garanzie. Come già noto, l’accordo col giocatore è praticamente raggiunto. Una soluzione per il futuro.

Tuttavia, nel corso della stagione urge un rimedio immediato. La soluzione potrebbe essere dare alcune occasioni da titolari al secondo portiere della rosa, quel Ionut Radu che tanto aveva impressionato sia nelle scorse stagioni - tra Primavera e prestiti - sia nel precampionato. Il rumeno ha dimostrato più volte di essere un estremo difensore affidabile, e lo spazio che può avere da qui alla fine può solo aumentare.

Handanovic, Radu, Onana. La porta dell'Inter aspetta il suo legittimo proprietario.