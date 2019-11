Inter da urlo, secondo tempo perfetto: 3-1 allo Slavia! Lukaku-Lautaro show

Una vittoria pesantissima quella che ha conquistato l'Inter di Conte a Praga. Un secondo tempo fantastico, trascinati da Lautaro e Lukaku. Finisce 4-1 e l'Inter su porta al secondo posto nel gruppo guidato dal Barcellona, già qualificato.

Dopo l'1-1 del primo tempo con il vantaggio segnato da Lautaro e il pareggio su rigore di Soucek dopo la chiamata del Var che annulla un gol di Lukaku, nella ripresa i nerazzurri dominano la partita.

Due traverse colpite con Lukaku e Brozovic, due reti segnate con Lukaku in gol per il 2-1 e Lautaro con una meraviglia per il 3-1, un'altra rete annullata a Lukaku nel finale.

Vittoria più che meritata per la squadra di Conte che ora a 'San Siro' contro il Barcellona cercherà un successo che la porterebbe agli ottavi di finale di Champions League.