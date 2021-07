Inter, da un ex Primavera... ad un altro: le note positive del match di ieri

Inter, ieri sera è andata scena la prima amichevole con il nuovo tecnico Simone Inzaghi in panchina. I nerazzurri hanno affrontato il Lugano in un match terminato con il risultato di 2 a 2 dopo i 90 minuti regolamentari. La vittoria dell'Inter è arrivata soltanto dopo i calci di rigore. Non si trattava certamente di un match attendibile. In primis perché è troppo presto per vedere la mano del nuovo allenatore nei meccanismi della squadra. E poi perché, se si considera l'11 ideale, non c'era nemmeno un titolare in campo. E si è notata una certa sofferenza, non solo per il doppio svantaggio, ma anche perché diversi giocatori non sono apparsi ancora all'altezza.

Tuttavia, nella notte in cui per la prima volta dopo 11 anni si è vista la maglia nerazzurra con lo scudetto cucito addosso, qualche nota positiva per Inzaghi c'è stata. E se si prendono in considerazione i giocatori che ieri hanno catturato la scena più degli altri si nota un aspetto che li accomuna. Si è trattato infatti di tutti prodotti della Primavera. Radu è entrato in campo nel secondo tempo per rilevare Handanovic. Durante il match salva il risultato, negando agli avversari un gol già fatto. Nella sfida dei rigori fa la differenza parandone 2. Il romeno è uno dei giocatori per i quali l'Inter è disposta ad ascoltare offerte, dopo che nella scorsa stagione non ha praticamente mai visto il campo. Chissà che con Inzaghi invece trovi maggiore fortuna.

Da un giocatore uscito dal vivaio ad un altro appunto. Una delle note più positive è stato senza dubbio Di Marco. Il giocatore, dopo la buona annata al Verona, era tra i più attesi, in quanto potrebbe dare una mano in un reparto (quello della fascia sinistra) che non ha un vero e proprio padrone. Ieri addirittura è stato schierato come difensore nella linea a tre. Il giocatore ha mostrato un buon piede, e ha fatto capire di essere arruolabile anche in un'altra posizione, ossia come vice Bastoni. Senza dubbio si tratta di un elemento che potrà dare il suo contributo nel corso della stagione.

Infine Satriano. Giovane attaccante uruguaiano che è andato anche al gol, siglando la rete del pareggio. Ha eclissato un altro figliol prodigo come Pinamonti, che sembra decisamente meno pronto. E' sicuramente difficile immagine che Inzaghi possa aggregarlo alla prima squadra, ma questo giocatore sembra avere colpi importanti. D'Ambrosio e Ranocchia ,infine,sono stati decisivi. Il primo segnando la rete del 2 a 1 nei minuti regolamentari, il secondo realizzando il rigore decisivo. In attesa che arrivino i giocatori che hanno partecipato agli europei e alla Coppa America insomma Inzaghi si gode tre giovani gioielli.