Inter, da Scamacca all'addio di Sanchez: come sarà l'attacco del futuro

Inter attiva sul mercato, sia del presente ma soprattutto del futuro.

I nerazzurri in questa stagione hanno dimostrato di poter stare a lungo ai vertici del calcio italiano. Simone Inzaghi ha migliorato quanto fatto da Antonio Conte e reso l'Inter una squadra che gioca bene, vince e convince. Inoltre quest'ultima sessione di mercato sta regalando parecchie gioie al tecnico interista che si è ritrovato a Milano, Caicedo, suo pupillo ai tempi della Lazio e soprattutto Robin Gosens, la freccia sinistra dell'Atalanta di Gasperini. Insomma, il dopo Perisic (leggi le ultime sul rinnovo del croato) sembra essere in buone mani. Ma come cambierà l'attacco la prossima estate?

Marotta e Ausilio hanno le idee chiare. L'obiettivo numero uno di giugno sarà sicuramente Gianluca Scamacca. Il centravanti del Sassuolo sta facendo grandi cose, tanto da meritarsi l'attenzione di diversi top club. Tra questi, i nerazzurri sembrano essere in vantaggio per il bomber classe 99. Come analizzato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il piano dell'Inter è chiaro. Marotta è passato al pressing concreto sia con il Sassuolo che con l’entourage del giocatore, in primis l’agente Lucci. Vuole portarlo a Milano. In compenso a giugno potrebbe dire addio Caicedo, in prestito per soli 6 mesi e soprattutto potrebbe lasciare Alexis Sanchez, visto l'elevato ingaggio. Dell'attuale attacco nerazzurro solo Dzeko, Lautaro e Correa sembrano sicuri del posto e dunque potrebbe aggiungersi Scamacca.

Insomma, i nerazzurri hanno le idee chiare su quello che sarà l'attacco del futuro. Marotta e Ausilio però non si fermeranno a Scamacca e tenteranno l'assalto per un altro giovane gioiello del Sassuolo, Frattesi (qui le ultimissime).