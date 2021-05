Inter, da sacrificato eccellente al rinnovo. Forte segnale della società

Inter, dopo quanto accaduto ieri la situazione appare caotica e confusionaria. C'è attesa di capire chi sarà la guida tecnica per la prossima stagione e anche di capire cosa accadrà alla squadra. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha riportato un'importante notizia in merito. Si parla molto di sacrificio di almeno un top player della rosa, e gli indizi puntavano tutti su Bastoni.

Il difensore ha fatto benissimo con Conte, tanto da attirare su di sé l'attenzione di diversi club. E tra i migliori giocatori della rosa appare quello più facilmente sostituibile. Invece la Gazzetta dello Sport sottolinea come il rinnovo sia ora ad un passo. ieri l'agente Tinti era in sede, confermando che l'oggetto dell'incontro era proprio il prolungamento del contratto del giocatore.

"Tutto lascia credere che stavolta ci sarà per davvero l’annuncio. Un passaggio importante in questa fase molto delicata per la società. Il club vuole dimostrare di tenere molto all’apporto del difensore che con Conte ha conquistato anche la Nazionale. In queste ultime settimane si era parlato di un Bastoni in uscita, come uno dei pezzi pregiati da porre sul mercato per mettere in sicurezza i conti. Invece questa mossa dimostra che il mancino ex Atalanta può essere a tutti gli effetti uno dei punti fermi anche per il futuro".