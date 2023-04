Inter, da Radrizzani al blitz di Ausilio a Barcellona: Biasin dice tutto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/04/2023

Inter, Fabrizio Biasin parla del blitz di Ausilio e degli interessi per acquisire la società. Nelle ultime ore, due notizie importanti stanno capeggiando sopra la società nerazzurra. La prima, riguarda l’interesse dell’attuale presidente del Leeds, Radrizzani, che sarebbe in procinto di effettuare un’offerta da 1 miliardo di euro per acquistare la società nerazzurra, secondo Bloomberg.

L’altre, fresca di giornata, è quella del blitz del direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, nella sede del Barcellona, chissà, per parlare di qualche nome che possa interessare ad entrambe le società. Di questo, ha parlato il giornalista esperto delle cose di casa nerazzurra, Fabrizio Biasin.

Inter, dall’interesse di Radrizzani fino al blitz di Ausilio a Barcellona: Biasin dice tutto

Come detto, tante novità riguardano il mondo Inter. Dal passaggio di mano di Zhang, fino al mercato, potrebbero esserci novità importanti in questi mesi. Sul canale Twitch del sito Calciomercato.it, il giornalista Fabrizio Biasin ha provato a spiegare la situazione. Ecco le sue parole.

Sull’interesse del presidente del Leeds, Radrizzani, ad acquisire la società nerazzurra: “Radrizzani ha delle quote di maggioranza del Leeds e ha portato il club in Premier. Ha le idee chiare. Non so se c’è qualcosa di concreto rispetto alla volontà di andare a prendere l’Inter. Conosce bene il calcio italiano e ha affari a Milano”.

Sul blitz di Ausilio a Barcellona: “Non credo che l’incontro sia servito a ragionare su scambi, non è una cosa da Ausilio. Io penso che l’Inter difficilmente possa ragionare su calciatori da acquisire perché non sa ancora se disputerà la Champions”.