Inter, da Mou alla Samp sarà un mese di fuoco. Cosa attende i nerazzurri

Inter, sarà vero tour de force da qui alla fine.

L’obiettivo è chiaro. Conquistare tutto senza fare calcoli. L’Inter, con l’accesso alla finale di Coppa Italia che la vedrà affrontare la Juventus a Roma l'11 maggio, è in piena corsa per un mini triplete che sarebbe leggendario. Messa in bacheca a gennaio la Supercoppa Italiana, ora i nerazzurri si ritrovano ad essere completamente artefici di quello che sarà il loro destino.

Sicuramente quello che aspetta la squadra di Inzaghi sarà un vero tour de force a partire da sabato pomeriggio contro la Roma (scopri qui quanti saranno gli spettatori al Meazza). La partita contro i giallorossi dello Special One sarà la prima di 7 partite in un mese. Dopo la Roma l’Inter sarà attesa a Bologna per il recupero della partita non giocata il 6 gennaio. In quell’occasione tornerà ad avere le stesse partite delle altre sfidanti allo scudetto e scomparirà l’asterisco in classifica. Il primo maggio i nerazzurri saranno ospiti dell’Udinese in Friuli, mentre a seguire giocherà l’8 maggio contro l’Empoli al Meazza. Appena 3 giorni dopo sarà tempo di giocare all’Olimpico di Roma la finalissima di Coppa Italia. Un derby di Italia che vale un trofeo, e che la Juventus, già battuta in finale di Supercoppa e in campionato, giocherà con il sangue agli occhi anche per non chiudere la prima stagione dopo 11 anni con zero titoli. Dopo la finale di Coppa Italia i nerazzurri avranno pochissimo tempo per recuperare e si trasferiranno in Sardegna per affrontare il Cagliari che probabilmente si giocherà il tutto per tutto per restare in Serie A. Analoga dovrebbe essere la situazione della Sampdoria, che andrà a San Siro nell’ultimo turno di campionato. Sarà il 22 maggio, una data che tutti gli interisti portano nel cuore.



Per Simone Inzaghi sarà fondamentale poter contare su tutta la rosa. Come già visto contro il Milan è fondamentale che chi gioca di meno entri in campo totalmente concentrato e che dia il 100% per portare a casa il doppio trionfo.