Inter, da Leo Messi il riconoscimento più importante a Lautaro

di Redazione, pubblicato il: 31/10/2023

(Inter) Si è svolta a Parigi la cerimonia della consegna del Pallone d’oro. Ottavo premio per Leo Messi, il titolo mondiale vinto con la sua Argentina lo ha consacrato una volta di più. I colori nerazzurri sono stati presenti ad ottimo livello nella classifica finale. 27mo posto per Nicolò Barella, 20mo per Lautaro Martinez, anch’egli campione del mondo e finalista di Champions League.

Proprio all’attaccante dell’Inter si è rivolto Messi nel suo breve discorso di ringraziamento.

“Grazie a tutti per questo ottavo Pallone d’oro. L’ho ottenuto soprattutto con la vittoria del Mondiale vinto con l’Argentina. Ringrazio in particolare Lautaro Martinez che è seduto accanto a me e tutti i miei compagni di nazionale. Abbiamo fatto la storia e questo premio è anche merito loro”.