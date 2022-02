Inter, da Lautaro e Sanchez segnali di guerra per il derby

Inter Lautaro Sanchez - Il timore era che qualcuno si infortunasse, come al solito. Se c’era un modo non solo per tranquillizzare i tifosi nerazzurri ma per infiammarli prima del derby Lautaro Martinez e Alexis Sanchez hanno scelto il più entusiasmante.

Nel corso dell’ultimo turno delle qualificazioni mondiali, ieri sera i due attaccanti dell’Inter hanno lasciato il segno nelle rispettive partite.

Il Toro ha siglato l’1 a 0 con cui l’Argentina ha messo sotto la Colombia, poi è uscito a metà ripresa dopo i 78 minuti giocati nel turno precedente contro il Cile. Per Lautaro 19mo gol in 37 presenze nell’albiceleste, goleador del nuovo ciclo della nazionale argentina.

Addirittura ancor più scintillante la prova del Nino Maravilla contro la Bolivia, giocata su un terreno ai limiti dell’impraticabilità a causa di un diluvio che ha imposto lo spostamento della gara di 30 minuti.

Per Sanchez gran gol su punizione al 14mo, assist splendidi distribuiti a compagni incapaci di concretizzare e infine il sigillo finale del 3 a 1 con un preciso rasoterra, una prova che conferma il suo momento di forma straordinario.

Con Vidal escluso dalla sua nazionale causa squalifica e Vecino rientrato in anticipo per lo stesso motivo, Inzaghi attende il rientro dei due attaccanti nelle prossime ore per preparare a ranghi completi la stracittadina di sabato prossimo che inaugura il mini ciclo di straordinaria importanza tra campionato, copa Italia e Champions League che i nerazzurri avranno davanti nei prossimi 40 giorni.