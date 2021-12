Inter, da esubero a decisivo: la nuova vita di Sanchez in nerazzurro

Inter, Alexis Sanchez si riprende la squadra nerazzurra.

L'attaccante cileno, nelle ultime due partite contro Cagliari e Salernitana, sembra essere tornato il giocatore dei tempi migliori. Non solo piroette e assist, ma anche incisività sotto porta e giocate da leccarsi i baffi. E dire che solo qualche giorno fa, da Barcellona lo avevano dato per nuovo acquisto della società blaugrana, ma El Nino Maravilla ha smentito tutti dicendo ad ampi gesti ai tifosi nerazzurri presenti all'Arechi che lui sarebbe rimasto ancora a Milano e così sarà almeno fino al termine della stagione. Un giocatore, dunque, che da riserva era diventato sicuro partente e che adesso è riuscito a riprendersi la fiducia di Inzaghi con grandissime prestazioni.

Come detto, il cileno anche ieri è andato in gol, il terzo di questa sua stagione, dopo quello firmato al Cagliari e l'altro, in Champions League, nella partita di ritorno contro lo Sheriff. Ma se delle ultime due partite giocate da Sanchez ciò che è rimasto più impresso non sono i gol, vuol dire che le prestazioni del giocatore sono state davvero importanti. Fantascientifici gli scambi a liberare Dumfries per il cross - come accadeva la passata stagione con Hakimi -, intelligentissime e fatte di tanta qualità le sventagliate ad aprire il campo sul lato debole degli avversari per cercare la superiorità numerica, precisi e sempre logici gli scambi sullo stretto per liberare le bocche di fuoco nerazzurre.

Insomma, Sanchez sembra essersi rimesso al centro del progetto nerazzurro e costituirà un'arma in più di sicura utilità per la squadra di Simone Inzaghi, soprattutto in partite di un certo tipo. In passato, Sanchez, aveva manifestato la sua rabbia per lo scarso impiego, ma dalle ultime gare ha dimostrato di tenere ancora molto alla causa e di essere ancora un giocatore capace di decidere le partite e di incidere all'interno di esse con grandissima continuità e qualità. In attesa di avere tutto il reparto al completo, Inzaghi può sicuramente esultare: con un Sanchez così l'Inter può dormire sonni tranquili per la corsa al tricolore.